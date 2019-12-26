موانئ البحر الأحمر تتداول 333 شاحنة و35 سيارة

أكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة

أعلنت الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر عن تداول 333 شاحنة بضائع و35 سيارة اليوم الخميس.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى أمانة، الجونة تريدر، نما أكسبريس وعلى متنهم 131 شاحنة و10 سيارات فيما استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 46 شاحنة و10 سيارات وغادرت السفينتان أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهما 82 شاحنة و11 سيارة .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة “سينا” وعلى متنها 18 شاحنة و4 سيارات فيما شهد الميناء أمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة “سينا” وعلى متنها 56 شاحنة .

وفي السياق نفسه، استأنف ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء عمله صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء .

وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وسجلت الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر تداول 283 شاحنة بضائع و 44سيارة ، الإثنين الماضى .

ويستعد ميناء سفاجا ،الوصول السفينة الجونة وعلى متنها 25 شاحنة.

بينما تغادر السفينتان القاهرة وعزيز أكسبريس وعلى متنهم 86 شاحنة.

فيما استقبل الميناء أمس السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى والعبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنة و24 سيارة.

وغادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنة و24 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 38 شاحنة.

فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 124 شاحنة و4 سيارة.

يذكر أن هيئة البحر الأحمر تضم موانئ تجارية: السويس (بورتوفيق)، سفاجا، نويبع.

وتضم موانئ سياحية، وهى: الغردقة، شرم الشيخ، دهب، طابا، مرسى علم.

وتضم موانئ تعدينية وهى: الحمراوين، القصير، أبو غصون، أبو زنيمة، أبو طرطور، رأس حجرية، سفاجا التعدينى.