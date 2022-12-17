موانئ البحر الأحمر: انتظام العمل بين مينائي نويبع والعقبة

أكد مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر عن انتظام العمل بين ميناء نويبع – العقبة، واستمرار التدفق التجاري بين الميناءين، وأن حركة الملاحة لم تتأثر قط بالأحداث الجارية بميناء العقبة، وكذا لم تتوقف أعمال الشحن ومن الى ميناء نويبع .

وأشار “المصدر” إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ هيئة موانئ البحر الاحمر بلغت 10 سفن وتم تداول 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 900 شاحنة و 52 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 513 شاحنة و 50 سيارة>

فيما شملت حركة الصادرات 29000 طن بضائع ، 387 شاحنة و 2 سيارة. وذكر المصدر أنه تم تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة 200 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا>

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة.

والجدير بالذكر أن الأردن تعد رابع أكبر الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بقيمة 171 مليون دولار محققة نسبة نمو 2% مقارنة بكامل صادرات عام 2020.

وتمثل نسبة 4.5% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالى عدد الشركات والمصانع المصرية المصدرة 342 شركة مصرية.

يذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين مصر والأردن والعراق، حيث تم تأسيسها في نوفمبر عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، واستمرت زيادة رأس المال منذ عام 2002 إلى أن وصل في عام 2014 الى 100.5 مليون دولار.

وتأسست الشركة بسواعد وكفاءات عربية من قبل حكومات كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية لتقوم بخدمات النقل البحري وبشكل خاص نقل الركاب والبضائع عبر خط (العقبة – نويبع) إلى جانب النقل السياحي بين الأردن ومصر عبر خط ( العقبة – طابا).