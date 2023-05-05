موانئ الإسكندرية ودمياط تستقبل 150 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية قرابة 150 ألف طن من الصب الجاف، وذلك عبر موانئ الإسكندرية ودمياط، لصالح القطاع الخاص والقطاع العام، ومعظمها سيتم استيرادها من السوق الأوكراني “أحد أهم مناشئ استيراد الحبوب للسوق المصرية” .

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فقد استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 15 ألفا من الذرة الوارد من أوكرانيا لصالح شركة المجد لتنمية الثروة الحيوانية.

فيما استقبلت ميناء الدخيلة أيضا شحنة من الذرة بواقع 11.7 ألف طن الواردة من أوكرانيا لصالح الشركة العربية لتصنيع الأعلاف.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح بواقع 7.4 ألف طن من القمح لصالح شركة البستان للمطاحن والواردة من أوكرانيا أيضا، وذلك يوم 7 مايو.

فيما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة الأرجنتيني بواقع 41 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه يوم 5 مايو الجاري، فيما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة يوم 6 مايو من أوكرانيا بواقع 5.8 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير والتجارة.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية في نفس اليوم شحنة من القمح الإوكراني بواقع 5.8 طن أيضا لصالح شركة البستان للمطاحن، كما تستقبل نفس الميناء يوم 7 مايو الجاري شحنة من القمح الأوكراني لواقع 3 آلاف طن لصالح شركة البستان للمطاحن أيضا.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة بواقع 8.3 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة والواردة من أوكرانيا، كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة الروماني لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد بواقع 11.2 ألف طن.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية الخميس شحنة من الذرة الأوكراني لصالح شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بواقع 4.7 ألف طن، كما استقبلت ميناء دمياط شحنة أمس من القمح لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 40 ألف طن.

وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية، الخميس، أن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت لتقترب من 42 مليون طن، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ بداية الموسم الجاري مطلع يوليو الماضي وحتى الأربعاء 3 مايو.

وصرحت الوزارة، بأن الصادرات سجلت 41.906 مليون طن من الحبوب والبقول، فضلا عن 311 ألف طن تم تصديرها في الثلاثة أيام الأولى من مايو الجاري، وفقا لشركة “APK-Inform” للاستشارات الزراعية.

وعلى وجه الخصوص، تمكنت كييف من تصدير نحو 14.483 مليون طن من القمح منذ بداية الموسم وحتى أمس الأربعاء، فضلا عن 98 ألف طن في مايو فقط.

وسجلت صادرات الذرة خلال الموسم الجاري 24.628 مليون طن، والشعير نحو 2469 مليون طن.