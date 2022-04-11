شهدت الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال مارس المنقضي نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات، حيث بلغ معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية أكثر من 8% مقارنة بشهر مارس 2021، فقد استقبل الأدبية عدد 40 سفينة شملت 12 سفينة بضائع عامة، 11 سفينة صب جاف، 13 سفينة صب سائل، 3 سفن حاويات وسفينة حيوانات حية، بحجم تداول بلغ نحو 605 آلاف طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 1.52%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ فيه إجمالي عدد السفن 37 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 596 ألف طن.

وذلك من إحصائيات لحركة التداول أصدرتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان لها اليوم عن نشاط موانئها خلال مارس 2022.

وشهد ميناء السخنة استقبال 42 سفينة، وقد سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة غير محواة و26 سفينة بضائع عامة محواة و6 سفن صب جاف و8 سفن صب سائل بإجمالي حمولات 1،6 مليون طن.

شرق بورسعيد يستقبل 121 سفينة والأدبية يحقق معدل نمو 8%

وعن موانئ المنطقة الشمالية؛ فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد عدد 121 سفينة منها 110 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة بطاقة محققه 3,29 مليون طن وعدد حاويات 291 ألف حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية بطاقة محققة بلغت 14,201 طن ، حيث يجري فيه الآن عدد من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165مترا وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.

إنفوجراف يوضح نشاط موانئ المنطقة الاقتصادية

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، إضافة إلى أعمال التطوير المستمرة لكافة الموانئ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع قدرة وكفاءة الموانئ المصرية.