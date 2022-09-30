موانئ اقتصادية قناة السويس تشارك دول العالم الاحتفال باليوم البحري العالمي

أضاءت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منشآتها ومباني موانئها التابعة باللون الأزرق مساء أمس، احتفالا باليوم العالمي للبحرية ومشاركة موانئ الهيئة موانئ العالم في هذه الاحتفالية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية في بيان أنه تم إضاءة مبنى “ديوان عام الهيئة” ببورسعيد، الكائن فى حي الشرق والمطل على المجرى الملاحي للقناة بالأضواء الزرقاء الساطعة .

كما شاركت موانئ شرق بورسعيد والسخنة والأدبية هذه الاحتفالية بإضاءة مبانيها باللون الأزرق، والتي شملت المبنى الإداري بميناء غرب بورسعيد، والمبنى الاداري لميناء شرق بورسعيد، وتم إضاءة برج المراقبة والإرشاد بميناء السخنة، ومباني ميناء الأدبية .

يشار إلى أن قطاع النقل البحري قد حدد يوم 29 سبتمبر لهذا العام كيوم عالمى للبحرية تحت شعار “تكنولوجيا جديدة “من أجل نقل بحرى أكثر ملائمة واستدامة للبيئة، فضلاً عن توحيد المجتمع البحري العالمي، وزيادة الوعي بأهمية النقل البحري للعالم.