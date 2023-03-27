«موانئ أبو ظبي» تبحث فرص التعاون مع محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم للتعاون مع وفد موانىء أبو ظبي لتحقيق التطوير المنشود بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد في العديد من المشروعات.

لقاء محافظ بورسعيد بوفد موانئ أبو ظبي

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، وفد مجلس إدارة موانىء أبو ظبي، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و محمد محجوب نائب رئيس مجلس إداره موانيء أبو ظبي، و محمود جمال مدير عام موانيء أبو ظبي واللواء وائل المحلاوي نائب مدير موانيء أبو ظبي، وبحضور عدد من الجهات التنفيذية ببورسعيد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات ، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية ، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان« حلم جديد » يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، أعقبه استعراض الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب وغرب بورسعيد، في ظل التطور الغير مسبوق على أرض المحافظة.

خلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الوفد ، والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مناقشا عددا من جوانب وآليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة، بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد و موقع بورسعيد الجغرافي وما تمتلكه من موانىء على أعلى مستوى و يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

وشهد اللقاء ، استعراض جهود التطوير التي تشهدها موانىء بورسعيد ، والتي تأتي ضمن الخطة الموسعة لتطوير موانىء بورسعيد لاستيعاب المشروعات التنموية والصناعية الجديد.

ومن جانبهم، وجه وفد مجلس إدارة موانىء أبو ظبي الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالتعاون، وأكدوا حرصهم على التعاون مع المحافظة نتيجة لما تشهده من طفرة غير مسبوقة، كما أشادوا بالتنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا في كافة المجالات.