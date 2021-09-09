موانئ أبوظبي ومجموعة «CMA CGM» توقعان اتفاقية امتياز مدتها 35 عاما

من المتوقع أن يلتزم الشركاء بحوالي 570 مليون درهم إماراتي (154 مليون دولار أمريكي) للمشروع

أعلنت موانئ أبوظبي ، الوسيط الأول للخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة في المنطقة ، ومجموعة “CMA CGM” الفرنسية الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية اليوم عن توقيع عقد مدته 35 عاماً (اتفاقية الامتياز).

وبموجب شروط الاتفاقية ، سيتم إنشاء محطة جديدة في ميناء خليفة ، أول ميناء حاويات شبه آلي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، والذي ستتم إدارته من قبل مشروع مشترك مملوك من قبل “CMA CGM” التابعة “CMA CGM” (بحصة 70 % ) وموانئ أبوظبي (حصة 30 %) ومن المتوقع أن يلتزم الشركاء بحوالي 570 مليون درهم إماراتي (154 مليون دولار) للمشروع.

مع بدء البناء في عام 2021 ، من المقرر تسليم المحطة الجديدة في عام 2024 ، في المرحلة الأولى ، بطول رصيف أولي يبلغ 800 متر وبسعة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.

ومن المتوقع أن تكون موانئ أبوظبي مسئولة عن تطوير مجموعة واسعة من الأعمال البحرية الداعمة والبنية التحتية. ويشمل ذلك ما يصل إلى 1200 متر من جدار الرصيف ، وحاجز الأمواج بطول 3800 متر ، ومنصة سكة حديد مدمجة بالكامل ، وساحة المحطة الطرفية بمساحة 700000 متر مربع.

وستزود المحطة “CMA CGM” بمركز إقليمي جديد وستمكن المجموعة من تطوير عروض خدماتها بين أبوظبي وجنوب آسيا وغرب آسيا وشرق أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​وكذلك الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية .

ومن خلال هذا الاستثمار الكبير ، تمضي مجموعة “CMA CGM” في إستراتيجيتها التوسعية العالمية كمشغل طرفية رائد، وتشغل المجموعة حاليا 49 محطة ميناء في 27 دولة عبر شركاتها التابعة “CMA Terminals” و” Terminal Link” .

وتعمل مجموعة “CMA CGM” في الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا ، وتوظف حوالي 450 شخصا يعملون في 10 مكاتب لتزويد العملاء بأفضل حلول الخدمات البحرية واللوجستية،تربط المجموعة الإمارات بالعالم من خلال 13 خدمة أسبوعية إلى 9 موانئ.