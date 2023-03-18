موانئ أبوظبي توقع عقودا لإدارة وتشغيل محطات سفن سياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة

شهد وزير النقل وسفيرة الإمارات بالقاهرة توقيع عدد من العقود واتفاقيات الشروط ومذكرات التفاهم في مجال النقل البحري بين مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لشركة أبو ظبي القابضة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر لتوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري. وذلك في إطار تنفيذ خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي.

وتوقيع عدد من اتفاقيات الشروط لعقود إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وتشغيل خط بحري لسفن الكروز السياحية يربط جميع موانئ حوض البحر الأحمر.

وتوقيع اتفاقية الشروط الخاصة بعقود بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ركاب سياحية ومحطة سيارات ومحطة صب بميناء السخنة ومذكرة تفاهم لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ومنطقة لوجيستية وصناعية.

كما شهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن التعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية وكذلك توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياحة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح خاصة أن موانئ أبوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية.

وقد قام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من اللواء بحري أسامة صالح – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر- وسيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ لمجموعة موانئ أبوظبي.

وكذلك شهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن التعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية ومحطة ركاب سياحية ومحطة للسيارات ومحطة للصب بميناء السخنة كما شهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ومنطقة لوجيستية وصناعية.

وقد قام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من وليد جمال الدين –رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن موانئ أبوظبي سيف المزروعي- رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

وكذلك شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع عقود ترخيص إنشاء صوامع أسمنت بمينائي العريش وغرب بورسعيد بين المنطقة الاقتصادية وشركة ترانس كارجو انترناشيونال.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال فعاليات التوقيع أن هذه العقود والاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي وضمن تنفيذ توجيهات الرئيس بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات وتجسد العلاقة القوية بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

كما أن اليوم يمثل بداية لانطلاقة كبرى للتعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء ابوظبي مشيرا إلى نجاح وزاره النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحيه العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية و يورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة، واليوم مواني أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ، مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.

مضيفا أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، وان التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.

كما أوضح الوزير أن هذه المشروعات الجديدة تتم في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن توقيع اليوم يتم في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي هي عنوان للجمهورية الجديدة لافتا إلى أن وسائل النقل هي شرايين التنمية فهي التي تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأماكن ومناطق الزراعة والصناعة.

مشيرا إلى التحديث والتطوير الحالي ل10000 كم سكة حديد حالية وإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي تمثل قاطرة للتنمية والتي ستساهم في نقل البضائع بين الموانئ البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط وخدمة المناطق الصناعية والسياحية والزراعية مشيرا الى التطوير الكبير في كافة الموانئ المصرية مثل السخنة وسفاجا والإسكندرية ودمياط وغيرها وذلك لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة، بالإضافة إلى جعل الموانئ المصرية موانئ ذكية خضرا.

ومن جانبه أكد الكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبى سعادته الكبيرة بهذا التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والتطور الكبير في مجال الموانئ البحرية مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يخدم حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما أن مصر تتمتع بمقومات سياحية هائلة وبها تنوع في المحطات السياحية.