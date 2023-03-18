من شرم الشيخ والغردقة.. موانئ ابوظبي تتفق على تشغيل خط سفن سياحية تربط حوض البحر الأحمر

اقتنصت موانئ أبو ظبي تشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في مينائي شرم الشيخ والغردقة.

جاء ذلك وفقا لما صرح به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.. في إطار توقيع عدد من الاتفاقيات والشروط ومذكرات التفاهم في مجال النقل البحري.

وقع وزير النقل عددا من اتفاقيات الشروط وعقود إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة.

وشهد وزير النقل بجانب ذلك تشغيل خط بحري للسفن السياحية في الكروز والتي تربط جميع موانئ حوض البحر الأحمر ، وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من السياح.

جاء ذلك في إطار مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية.

وأضاف وزير النقل أن توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل يسمح بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياحة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ.

وأشار إلى أن موانئ أبوظبي تعد شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية .

دور موانئ أبو ظبي في شرم الشيخ والغردقة

وزير النقل وتعاقد محطتي السفن السياحية

وأوضح أن دور موانئ أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافة نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.

وقع الاتفاقيات كل من اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وسيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأضاف “الوزير” أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس.

وأكد أن التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة.

وأوضح وزير النقل أن هذه المشروعات الجديدة تتم في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن توقيع اليوم يتم في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي هي عنوان للجمهورية الجديدة لافتا إلى أن وسائل النقل هي شرايين التنمية فهي التي تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية واماكن ومناطق الزراعة والصناعة.