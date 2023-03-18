موانئ أبوظبي تقتنص تشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد

اقتنصت مجموعة موانىء أبو ظبي إدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ومنطقة لوجستية وصناعية بحسب تصريحات كامل الوزير وزير النقل اليوم بمؤتمر العاصمة الجديدة.

جاء ذلك في إطار توقيع وزير النقل مذكرة تفاهم بشأن محطة ميناء شرق بورسعيد ، وقام بالتوقيع على الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

وذلك ضمن مجال تطوير وإدرة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية ومحطة ركاب سياحية ومحطة للسيارات ومحطة للصب بميناء السخنة.

وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و من موانئ أبوظبي سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.

وشهد الوزير توقيع عقود ترخيص إنشاء صوامع أسمنت بميناءي العريش وغرب بورسعيد بين المنطقة الاقتصادية وشركة ترانس كارجو إنترناشيونال.

وأكد خلال فعاليات التوقيع أن هذه العقود والاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

وأشار إلى نجاح وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل” CMA” في ميناء الإسكندرية و يورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في ميناءي الإسكندرية والسخنة، واليوم موانئ أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.

وذلك يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في جميع نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.

وأشار إلى التطوير الكبير في جميع الموانىء المصرية مثل السخنة وسفاجا والإسكندرية ودمياط وغيرها وذلك لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بالإضافة إلى جعل الموانىء المصرية موانىء ذكية خضراء.

من جانبه، أكد الكابتن محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى سعادته الكبيرة بهذا التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي.

وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في جميع المجالات ومنها قطاع النقل والتطور الكبير في مجال الموانئ البحرية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يخدم حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما أن مصر تتمتع بمقومات سياحية هائلة وبها تنوع في المحطات السياحية.