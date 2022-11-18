«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «نواتوم» الإسبانية نظير 680 مليون دولار

استحوذت مجموعة “موانئ أبوظبي” على شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية “نواتوم” (Noatum) مقابل 680 مليون دولار، في ثاني عملية استحواذ لها هذا الشهر، مع تطلعها إلى التوسع عالمياً، بحسب وكالة بلومبرج.

وبالنسبة للشركة التي لديها 10 منشآت في الإمارات، قالت “موانئ أبوظبي” في بيان اليوم الجمعة، إن الصفقة توفر التعرض للأنشطة البحرية واللوجستية في البحر المتوسط ​​بالإضافة إلى مرافق الموانئ في إسبانيا.

ولدى “نواتوم” تواجد أيضاً في تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وجنوب شرق آسيا.

الاستحواذ على نواتوم الإسبانية

يأتي الاستحواذ بعد أن اشترت مجموعة “موانئ أبوظبي”، التي يسيطر عليها صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي “ADQ القابضة” 80% من شركة “جلوبال فيدر شييبنغ” التي يقع مقرها في دبي مقابل 800 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وتردد هذه الصفقة صدى توسعات شركة موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر مشغلي الموانئ، والتي أعلنت العام الماضي عن سلسلة من الصفقات في محاولة للتحول إلى شركة لوجستية أكثر تنوعاً وتكاملاً.

قال محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي في البيان: “سنستفيد من الاستحواذ على (نواتوم) لبناء علامة تجارية لوجستية دولية قوية لها جذور عميقة في هذه المنطقة”.

قدمت “روتشيلد آند كو” المشورة لمجموعة موانئ أبوظبي بشأن الصفقة التي سيتم تمويلها عبر قرض جديد.

ناولت موانئ أبوظبي رقماً قياسياً بلغ 45 مليون طن من أحجام البضائع العامة العام الماضي، بزيادة قدرها 50% عن العام السابق. في يناير، جمعت الشركة 1.1 مليار دولار في طرح عام أولي.