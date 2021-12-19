موانئ أبوظبي تبرم 5 اتفاقيات استراتيجية مع شركة تطوير العقبة في الأردن

وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي 5 اتفاقيات استراتيجية، مع شركة تطوير العقبة في الأردن، تتضمن قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية بمدينة العقبة في المملكة الأردنية، بحسب بيان مشترك بثته وكالة الأنباء الإماراتية.

شركة تطوير العقبة

وشملت الاتفاقيات، اتفاقية “مرسى زايد”، التي تهدف إلى قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع التي تستهدف تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

“محطة السفن السياحية”، تعمل مجموعة موانئ أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية التي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام الحالي على تطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

“مقطع آيلة”، تستهدف الاتفاقية تأسيس مشروع مشترك متمثل في “مقطع آيلة” لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “ASEZA” وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.

“ميناء متعدد الأغراض”، تهدف المذكرة المبدئية لهذا الاتفاق إلى تعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة تطوير العقبة لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض من خلال بنى تحتية عالمية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة بالإضافة إلى مناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي.

“مطار الملك حسين الدولي”، وتهدف الاتفاقية إلى تعاون مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية ما يضمن رحلات ميسرة للمسافرين الراغبين بالتنقل بين محطة السفن السياحية والمطار مع توفير خدمات لوجستية جوية وتعزيز شبكة الربط الجوي لمدينة العقبة.