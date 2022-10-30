«موانئ أبوظبى» الإماراتية تقترب من اقتناص عقد إدارة وتشغيل 2 كيلو متر فى ميناء السخنة

اقترب تحالف تقوده شركة موانئ أبوظبى الإماراتية، من اقتناص عقد إدارة وتشغيل مساحة 2 كيلو متر فى ميناء السخنة، كمرحلة أولى من استثمارات الجانب الإماراتى المستقبلية بقطاع النقل البحرى المصرى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المساحة تتوزع بواقع رصيف بطول 1060 مترا، وساحة تداول 940 مترا، من إجمالى 18 كيلو مترا تنفذها وزارة النقل حالياً.

وكشف المصادر عن أن التكتل يضم الكيان الإماراتى وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وخط ملاحى عالمى لديه استثمارات حالية فى إحدى الموانئ المصرية، فضلا عن أنه جار الاتفاق مع شركة عالمية لتصنيع سيارات للانضمام للتحالف.

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرًا، أنه يتم إنشاء أكثر من 18 كيلو مترا فى ميناء السخنة، تم تخصيص جزء منها لتحالف «هاتشيسون COSCO – CMA»، ومتبقى 15.4 كيلو متر، تتطلع الوزارة أن يشغلها القطاع الخاص وفقا للمعايير الدولية، فى إطار سياسة تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف يعكف حاليا على ترتيب أوراقه مع الشركة المصنعة للسيارات، لتقديم عرض تفصيلى إلى وزارة النقل التى أبدت موافقة ضمنية على المشروع خلال المفاوضات التى تمت خلال الفترة الماضية.

ويشار إلى أن وزارة النقل تسعى للتعاقد مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة أنها تمتلك كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحى.