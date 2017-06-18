مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 18 يوينو

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد، 18 يونيو، 2017.مواقيت الصلاة فى القاهرة: الفجر 3:07 ص، الظهر 11:56، العصر 31: 3، المغرب 6:59، العشاء 8:32.مواعيد الصلاة فى الإسكندرية: الفجر 3:07 ص، الظهر 12:00، العصر 3:39، المغرب 7:06 م، العشاء 8:41 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية: الفجر 3

متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد، 18 يونيو، 2017.

مواقيت الصلاة فى القاهرة: الفجر 3:07 ص، الظهر 11:56، العصر 31: 3، المغرب 6:59، العشاء 8:32.



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية: الفجر 3:07 ص، الظهر 12:00، العصر 3:39، المغرب 7:06 م، العشاء 8:41 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية: الفجر 3:01، الظهر 11:52، العصر 3:28 م، المغرب 56: 6 م، العشاء 8:30 م.



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ: الفجر 3:04 ص، الظهر 11:44، العصر 3:13 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:11 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان: الفجر 3:21 ص، الظهر 11:50، العصر 3:12 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:07.