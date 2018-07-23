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مواقيت الصلاة فى مصر.. الإثنين 23-7- 2018

متابعاتتنشر "المال" مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 23-7 – 2018 حسب التوقيت المحلى لمحافظات جمهورية مصر العربية:
9:05 ص, الأثنين, 23 يوليو 18 9:05 ص, الأثنين, 23 يوليو 18

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متابعات

تنشر “المال” مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 23-7 – 2018 حسب التوقيت المحلى لمحافظات جمهورية مصر العربية:

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