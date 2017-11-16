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مواقيت الصلاة بأقاليم مصر الخميس 16 نوفمبر 2017

متابعات تنشر "المال" مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 -11 – 2017 حسب التوقيت المحلى لمحافظات جمهورية مصر العربية:
16 نوفمبر، 2017 16 نوفمبر، 2017

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متابعات

تنشر “المال” مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 -11 – 2017 حسب التوقيت المحلى لمحافظات جمهورية مصر العربية:

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