متابعات: تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 فبراير. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:11 AM 06:39 AM 12:15 PM 03:25 PM 05:49 PM 07:09 PM 01:23 AM Assiut 05:06 AM 06:30 AM 12:10 PM…