مواقف إنسانية لرجال الشرطة لمساعدة كبار السن للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

حرص رجال الشرطة على تقديم موقف إنسانية ومساعدة كبار السن من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أمام جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

واستعدت أجهزة الأمن بخطة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتبدأ اليوم الأحد بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وبدأت صباح اليوم الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية، ويبلغ عدد الناخبين في القاهرة 8 ملايين و236 ألفًا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، إضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024، 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، رقم 1، ورمزه الانتخابي النجمة، فريد زهران رقم 2 ورمزه الانتخابي الشمس، عبدالسند يمامة رقم 3 ورمزه الانتخابي النخلة، حازم عمر رقم 4 ورمزه الانتخابي السلم.

ويبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع على مستوي الجمهورية 9376 مقرا انتخابيا بها 11631 لجنة فرعية، ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.