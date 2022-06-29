مواقع وزارة الثقافة مفتوحة مجانا للجمهور احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فتح المواقع الثقافية والفنية احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو مجانا للجمهور غدا الخميس ، وهي مسارح البيت الفنى للمسرح ، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية ، دار الأوبرا ، قصور وبيوت الثقافة ومتاحف الفنون تشكيلية بجميع المحافظات

عبد الدايم : ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة

قالت عبد الدايم ان ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة في مصر .

أضافت أنها باتت عيداً قومياً يؤكد وعي أبناء الوطن ويعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم في خلق مستقبل أفضل .

وأشارت أن الاحتفالات تضم أنشطة وفعاليات متنوعة تقام في جميع ربوع مصر

ووجهت الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في كل المحافظات من خلال العروض الفنية والأنشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة