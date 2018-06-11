مواقع التسوق تتنافس على «العيدية»

المال ـ خاص:بدأت مواقع التسوق الإلكترونى استعداداتها السنوية لاستقبال العيد، من خلال إطلاق خصومات تصل إلى %30 على منتجات الأغذية، فضلا عن عروض على شاشات التليفزيونات الذكية، نسبتها بين 50 و%60 ، بمناسبة انطلاق مباريات المونديال، التى تأتى هذا العام تزامنًا مع العيد.قال بهاء يوسف، مدير المنتجات ب

المال ـ خاص:

بدأت مواقع التسوق الإلكترونى استعداداتها السنوية لاستقبال العيد، من خلال إطلاق خصومات تصل إلى %30 على منتجات الأغذية، فضلا عن عروض على شاشات التليفزيونات الذكية، نسبتها بين 50 و%60 ، بمناسبة انطلاق مباريات المونديال، التى تأتى هذا العام تزامنًا مع العيد.

قال بهاء يوسف، مدير المنتجات بشركة سوق دوت كوم، لخدمات التسوق الإلكترونى التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية، إن شركته طرحت فعليا خصومات تصل إلى %30 على منتجات الأغذية، منذ بداية العشر الآواخر فى شهر رمضان، تستمر حتى انقضاء أسبوع العيد.

أوضح يوسف أن تلك الحملة جاءت بعد تخفيضات كبيرة أطلقتها الشركة لمدة 7 أيام، انتهت الأربعاء الماضى، على شاشات التليفزيونات، وأجهزة العرض المرئى مع قرب انطلاق مباريات كأس العالم بخصومات بين 50 و60 % .

قدم الموقع خصم يصل إلى %20 عند شراء منتجات من شركة يونيليفر بقيمة 250 جنيهًا فأكثر، وتخفيضات تصل إلى %85 على الملابس الرجالى والحريمى.

تحت شعار «لا داعى للتوفير قبل التسوق..مع نظام التقسيط يمكنك شراء كل ما تحلم» طرح «سوق دوت كوم» نظام تقسيط المنتجات المعروضة، مدتها بين 3 إلى 60 شهرًا، بالتعاون مع 4 بنوك (المشرق، والإمارات دبى الوطنى، والتجارى وفا بنك، والتجارى الدولى).

تحت شعار «عيد مع جوميا»؛ قدم الموقع تخفيضات للنصف على تشكيلة كبيرة من الملابس الحريمى، والرجالى، والأطفال من ماركات عالمية منها « town team « و« andora « و« Ravin « و« active «، وخصومات تصل إلى %70 على منتجات العطور.

«الفراعنة فى روسيا .. شجع بقلب»؛ أطلق الموقع أيضا خصومات تصل لأكثر من 60 % على شاشات التليفزيونات، وأجهزة المسرح المنزلى بمناسبة تأهل المنتخب المصرى للمونديال، وتخفيضات بين 11 و17 % على أجهزة الحاسبات الشخصية المحمولة «لاب توب« من موديلات «إتش بى» و«لينوفو» و«ديل».

قال عمرو فوزى، المدير التنفيذى لشركة «جودز مارت« لخدمات البقالة الإلكترونية، إن الأخيرة طرحت خصومات على المنتجات المعروضة عبر منصتها بنسبة %30 ، وتستمر تلك التخفيضات لمدة 10 أيام بعد انقضاء عيد الفطر، وتمثل نسبة المنتجات الجديدة الموجودة على الموقع 25 .%

كشف عبد الرحمن جلال، رئيس شركة «أوفر ماركت« لبيع مستلزمات البقالة أون لاين، عن أن الشركة تعاقدت مع إيتوال، وبيسكو مصر، والعبد، وتسيباس لتوصيل مستلزمات العيد أون لاين.

أشار جلال، إلى أن الشركة طرحت خصومات تدور نسبتها بين 45 و%50 على المواد الغذائية المتواجدة داخل السلاسل التجارية المتعاقدة معها «أوفر ماركت«، منها «هايبر ماركت»، و«لولو ماركت»، و«مترو»، و«أولاد رجب»، و«خير زمان»، بين %45 إلى %50، وتستمر حتى يونيو الجارى .

أضاف جلال أن الشركة تخطط للتوسع فى 500 فرع، وإطلاق منصتها الجديدة «أوفر كونكت»، التى توصل منتجات البقالة خلال ساعة من الطلب، بتكلفة رمزية، وتقوم فكرة عمل المنصة على مبدأ الاقتصاد التشاركى.

وألمح عادل صبرى، مؤسس موقع «فراولاية دوت كوم» عن طرح خصومات تصل إلى %25 على منتجاتها، لافتا إلى أن اتجاه الموقع لتقديم منتجات جديدة خلال فصل الصيف، على أن يبدأ التوسع فى بيع منتجات مثل البيجامات والشرابات نهاية العام.

يذكر أن «فراولاية دوت كوم» بدأ عمله بالسوق المحلية يناير 2016، برأسمال 150 ألف جنيه، ويحتوى على 500 موديل «أون لاين» من البيچامات والملابس الداخلية، مصرية وصينية وتركية الصنع، توفر بدائل مناسبة للمنتجات الأوروبية والأمريكية، مثل «فيكتوريا سكيريت«.