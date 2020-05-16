مواقع التسوق الإلكتروني تستقبل العيد برفع شعار التخفيضات للنصف

تتنافس مواقع التسوق الإلكتروني والشراء الجماعي على خصومات عيد الفطر، رغم أزمة فيروس كورونا، وذلك لتشجيع المواطنين نحو الحد من التجمعات والخروج للأسواق منعًا لتفشي عدوى الإصابة بالوباء.

منال يوسف: عروض “جوميا” مستمرة حتى 19 مايو

كشفت منال يوسف، مديرة العلاقات العامة فى شركة جوميا دوت كوم، أن عروض العيد مستمرة حتى يوم 19 مايو تحت مسمى (افرح وفرح عيلتك) وتتميز هذا العام بخدمة التوصيل المجاني على بعض المنتجات وإتاحة كوبونات خصم وعروض فلاش سيل، وذلك بمشاركة عدد من الشركات منها سامسونج وكينج ستون ولوريال .

مصدر فى سوق: تشمل الملابس والإلكترونيات والأدوات المنزلية

وقال مصدر مسئول فى شركة سوق دوت كوم التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية إن شركته بدأت خصومات خلال الأسبوع الحالي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 % على منتجات الملابس والإلكترونيات والأدوات المنزلية، وتستمر حتى انتهاء إجازة عيد الفطر.

موضحًا أن سوق دوت كوم تقوم بشحن المنتجات التي يصل قيمتها إلى 250 جنيها فأكثر للعميل مجانًا دون أي مصروفات إضافية.

إيمان مصطفى: خصم 150 جنيهًا على “نون” عند استخدام (فودافون كاش)

وأكدت إيمان مصطفي مدير التسويق فى شركة نون دوت كوم، أن الشركة بدأت تخفيضات العيد منذ يوم 11 مايو الجاري بنسبة تصل إلى 50 % على الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والإلكترونيات حتى نهاية الشهر، مع إطلاق عروض جديدة منها الحصول على قطعة مجانا عند شراء منتج ما أو الحصول على واحدة مقابل شراء اثنين أو طرح منتجات بنصف السعر.

وأضافت مصطفى أن نون طرحت أيضًا عرضًا للاشتراك على منصة الأعمال الدرامية ” watch it ” عند شراء أي شاشة تلفزيون من سامسونج عبر منصتها الالكترونية، ولديها شراكات مع البنك التجاري الدولي CIB والأهلي وخدمة فودافون كاش ومنصات أخرى لتحفيز المستخدمين على الشراء أونلاين.

ونوهت بأن العميل سيحصل على خصم بحد أقصى 150 جنيها على منصة نون عند الشراء بواسطة (فودافون كاش).

وبحسب محمد الأتربي رئيس بنك مصر فى تصريحات سابقة، فإن 60% من الشباب المصريين يقبلون على خدمات التجارة الإلكترونية.

مبينًا أن أحدث الإحصائيات تشير إلى وصول مبيعات التجارة الإلكترونية فى مصر خلال العام الماضي 2019 /2020 إلى 3 مليارات دولار مقابل 560 مليون دولار فى 2015 /2016.