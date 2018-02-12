موافقة مبدئية على تخصيص أرض لإنشاء مجمع صناعى للمفروشات

وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مبدئيا، على طلب تخصيص أراض بنظام حق الانتفاع، لإقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج المفروشات.

وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، لـ«المال»، إن اجتماعا تم بين مسئولى الهيئة، وأعضاء المجلس مؤخرا، تم التفاوض خلاله على تخصيص الأراضى اللازمة، ورجح أن تكون بمحافظة الفيوم.

وأضاف أن نحو 10 شركات تعتزم الانضمام للمجمع، من بينها مجموعته “نايل لينين جروب”، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا خلال الشهر الجارى، للاتفاق على التفاصيل الخاصة بمساحة الوحدات الصناعية.

وأشار إلى أنه من المستهدف أن يصبح المجمع مركزا متكاملا لإنتاج المفروشات، يشمل جميع مراحل التصنيع، مثل التجهيز، والتفصيل، والنسيج، وصولا للمنتج النهائى.

وقال إنه لا يمكن التكهن بحجم الاستثمارات، خاصة أن الفكرة لاتزال فى بدايتها، مشيرا إلى أنه تم مناقشة المشروع بعد انتهاء معرض هايم تكتسايل، بمدينة فرانكفورت الألمانية، يناير الماضى، والذى شهد مشاركة حوالى 45 شركة مفروشات، وتلقت المنتجات المصرية طلبات تصديرية خلالة.

وفيما يخص التمويل، أوضح أنه سيكون تمويل ذاتياً من المستثمرين، بالإضافة للبنوك التى يتعاملون معها.

وأشار إلى أن الإنتاج سيوجه لتغطية احتياجات السوق المحلية، فى ظل التراجع الذى طال الواردات بنحو %38، خلال العام الماضى، وأيضا لزيادة معدلات التصدير.

وسجلت صادرات المفروشات، نموا محدودا خلال العام الماضى، لتبلغ قرابة 519 مليون دولار، بزيادة %4 عن 2016، فيما بلغ مجمل ما حققته الصادرات المصرية السلعية 22.4 مليار دولار، بنسبة نمو %10، مقابل 20.4 مليار دولار فى 2016، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

كان رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن نسب النمو المحدودة لصادرات قطاع المفروشات رغم التعويم، ترجع إلى توجيه الشركات جزء من طاقتها الإنتاجية إلى السوق المحلية، بهدف تعويض تراجع الواردات.

وأضاف أن زيادة الصادرات خلال العام الجارى، مرهون بضخ استثمارات جديدة، لرفع الطاقة الإنتاجية للقطاع، بما يغطى احتياجات السوق المحلية، والصادرات.