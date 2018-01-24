موافقة شفهية من التموين لإلغاء الحبس فى مخالفات المخابز

محمد مجديحصلت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، على موافقة شفهية من مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء تحويل أصحاب المخابز المخالفين أو الموقع عليهم محاضر، إلى النيابة العامة، أو توقيع عقوبة الحبس عليهم، والاكتفاء بالغرامة المالية، بحسب مصدر داخل الوزارة.قال ال

محمد مجدي

حصلت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، على موافقة شفهية من مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء تحويل أصحاب المخابز المخالفين أو الموقع عليهم محاضر، إلى النيابة العامة، أو توقيع عقوبة الحبس عليهم، والاكتفاء بالغرامة المالية، بحسب مصدر داخل الوزارة.

قال المصدر لـ«المال»، إن مناقشات بين مسئولى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وعدد من أعضاء الشعبة العامة للمخابز، بشأن المطالب التى ترسل فى مذكرة إلى وزير التموين خلال الأسبوع الجارى، على أن يعتمدها رسمياً بعد الموافقة عليها.

كانت الشعبة العامة للمخابز عقدت نهاية الأسبوع الماضى، اجتماعًا مغلقًا، لمناقشة التوجيهين الوزاريين 22 و30 لعام 2017، الخاص بالغرامات الموقعة على أصحاب المخابز، وكيفية عمل المخابز المدعمة وفقاً للتوجيه الوزارى الأخير رقم 30.

قال مصدر بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المال»، إن المذكرة التى ترسل إلى على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال أيام، تتضمن بنود متعلقة بإلغاء تحديد مواعيد إنتهاء العمل، فى التوجيه الوزارى، كما أنه عمل غير قانونى وغير متفق عليه بالعقد الثلاثى المبرم بين المخابز والتموين، موضحاً، أن المواعيد المعتمدة فى العقد المبرم بين المخبز ووزارة التموين، هى مواعيد بداية العمل فقط، وهى اختيارية وليست إجبارية.

أكد المصدر، أن المخابز ملتزمة بالعقد المبرم مع وزارة التموين، بالتوجيه الوزارى الخاص بالتصرف فى الدقيق الذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم.

حصلت «المال»، فى يوليو الماضى، على نسخة من التوجيه الوزارى، الذى يحدد الإجراءات والتدابير المتبعة بنظام العمل بالمنظومة الجديدة للمخابز، من ضمنها تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز، المثبتة على ماكينات الصرف، حال قيام صاحب المخبز بتجميع بطاقات تموينية أو اختراق النظام «السيستم»، والتحويل إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وفقاً للمحضر المحرر خلال الواقعة التى ضبطت.