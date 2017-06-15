موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير تتصدر الصحف

المال- خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.* السيسى: لا أحد فوق القانون حتى رئيس الجمهورية.* فى امتحانات الثانوية العامة : بدء تصحيح العينة العشوائية للجبر والفراغية اليوم.* ش



المال- خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها: الأهرام * البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. * السيسى: لا أحد فوق القانون حتى رئيس الجمهورية. * فى امتحانات الثانوية العامة : بدء تصحيح العينة العشوائية للجبر والفراغية اليوم. * شكرى: الشروط الموضوعة لقطر ضرورية لحماية أمننا القومى. * 280 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لمشروع سيارات الشباب المتنقلة. * فى عدة قرارات لرئيس الوزراء: مركز للتدريب على تسوية النزاعات ولجنة للتسويق السياحى و إعفاء أسماك من الضرائب الجمركية. * سلامة فى ملتقى الفكر الإسلامى: الإعلام يتحمل مسئولية تصحيح المفاهيم وبيان عظمة الإسلام. * معلومات الوزراء ينفى تلقى شيخ الأزهر دعوة لزيارة تل أبيب. * الشريف: قاعدة بيانات حديثة لجميع القطاعات بالمحافظات. * مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة بالجيزة. * رئيس تنشيط السياحة: 22 مليون دولار للحملة الدعائية الدولية لمصر سنويا. * محافظ البنك المركزى:إلغاء قيود تحويلات النقد الأجنبى. * محمد معيط نائب وزير المالية: الخزانة العامة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة فى بعض الجهات. * قابيل: فرص الاستثمار أمام مؤتمر اليورومنى. * الشبكة الرابعة للمحمول نهاية سبتمبر المقبل. * غرفة تكنولوجيا المعلومات تعتمد العضوية بالانتساب واستراتيجية جديدة لـ 3 سنوات. * مميش: قناة السويس تواصل تحطيم الأرقام القياسية. * ضباط الشرطة بالشرقية يرفضون رشوة مليون دولار لتهريب تمثال أثرى. * الدورى يعود بأربع مباريات بعد انتهاء «مولد» مباراة تونس. الأخبار * النواب يوافق بالأغلبية علي اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. * الرئيس يبحث مع إسماعيل والجارحي نتائج الإصلاح الاقتصادي. * السيسي: تخفيض عجز الموازنة لتوفير واقع أفضل للمواطنين. * الرئيس يؤكد في حوار للإذاعة الألمانية: ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. * السيسي: حريصون علي وحدة العراق. المركزي يلغي القيود علي تحويل النقد الأجنبي للخارج. * العصار يستقبل سفير أستونيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. * وزير الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة توزيع الأسمدة. * غادة والي: نتابع أوضاع المصريين في قطر بصورة مكثفة. * 65 مليار دولار أنفقتها قطر علي تمويل العمليات الإرهابية. * حريق بكنيسة الراهبات بالدقهلية والمسلمون ساعدوا المسيحيين في اطفائه. * 19 يوليو.. أولي جلسات اكبر قضية غسل أموال بقيمة 7ملايين دولار. * البدري يرفض مهاجمي مصر.. ويطالب بأفريقي «سوبر». الجمهورية * السيسي يطالب بخفض عجز الموازنة والدين العام. * الرئيس السيسي.. خلال استقباله إياد علاوي نائب الرئيس العراقي: مصر.. تحرص علي وحدة وسلامة العراق.. وترفض التدخل في شئونه. * ميركل: الرئيس السيسي .. الزعيم الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في قضايا الأمن والسلام. * مجلس النواب.. وافق علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. * “المركزي” يلغي القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج. * الداخلية: الأمن يواصل مداهمة أوكار البلطجة. * الأوقاف: مصادرة 20 كتاباً للقرضاوي وقطب. * جابر الدسوقي: شبكة الربط الحالية لا تتحمل زيادة الكهرباء المصرية إلي غزة. * “العصار” يبحث مع سفير أستونيا التعاون في التصنيع الحربي. * محافظ بني سويف: إدارات جديدة بالوحدات المحلية لمراجعة تراخيص الأبراج السكنية. * وزير التعليم العالي يطالب بضوابط لتولي المناصب القيادية في المراكز البحثية. * نقيب الصحفيين في ملتقي الفكر الإسلامي: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من الإرهاب. * وزير الزراعة: تخصيص أراضي الاستثمار الداجني في 8 محافظات.. بعد العيد. * رئيس هيئة تنشيط السياحة: السياحة العربية حققت أعلي معدلاتها. * وزير الدفاع يصدق علي قبول دفعة جديدة من المجندين.. مرحلة أكتوبر 2017. * ضبط 41 متسللا إلي ليبيا. * “كأس القارات” تنطلق السبت في روسيا.