سيـــاســة

موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير تتصدر الصحف

المال- خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.* السيسى: لا أحد فوق القانون حتى رئيس الجمهورية.* فى امتحانات الثانوية العامة : بدء تصحيح العينة العشوائية للجبر والفراغية اليوم.* ش
10:28 ص, الخميس, 15 يونيو 17 10:28 ص, الخميس, 15 يونيو 17

شارك الخبر مع أصدقائك


المال- خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:

الأهرام

* البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

* السيسى: لا أحد فوق القانون حتى رئيس الجمهورية.

* فى امتحانات الثانوية العامة : بدء تصحيح العينة العشوائية للجبر والفراغية اليوم.

* شكرى: الشروط الموضوعة لقطر ضرورية لحماية أمننا القومى.

* 280 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لمشروع سيارات الشباب المتنقلة.

* فى عدة قرارات لرئيس الوزراء: مركز للتدريب على تسوية النزاعات ولجنة للتسويق السياحى و إعفاء أسماك من الضرائب الجمركية.

* سلامة فى ملتقى الفكر الإسلامى: الإعلام يتحمل مسئولية تصحيح المفاهيم وبيان عظمة الإسلام.

* معلومات الوزراء ينفى تلقى شيخ الأزهر دعوة لزيارة تل أبيب.

* الشريف: قاعدة بيانات حديثة لجميع القطاعات بالمحافظات.

* مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة بالجيزة.

* رئيس تنشيط السياحة: 22 مليون دولار للحملة الدعائية الدولية لمصر سنويا.

* محافظ البنك المركزى:إلغاء قيود تحويلات النقد الأجنبى.

* محمد معيط نائب وزير المالية: الخزانة العامة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة فى بعض الجهات.

* قابيل: فرص الاستثمار أمام مؤتمر اليورومنى.

* الشبكة الرابعة للمحمول نهاية سبتمبر المقبل.

* غرفة تكنولوجيا المعلومات تعتمد العضوية بالانتساب واستراتيجية جديدة لـ 3 سنوات.

* مميش: قناة السويس تواصل تحطيم الأرقام القياسية.

* ضباط الشرطة بالشرقية يرفضون رشوة مليون دولار لتهريب تمثال أثرى.

* الدورى يعود بأربع مباريات بعد انتهاء «مولد» مباراة تونس.

الأخبار

* النواب يوافق بالأغلبية علي اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

* الرئيس يبحث مع إسماعيل والجارحي نتائج الإصلاح الاقتصادي.

* السيسي: تخفيض عجز الموازنة لتوفير واقع أفضل للمواطنين.

* الرئيس يؤكد في حوار للإذاعة الألمانية: ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

* السيسي: حريصون علي وحدة العراق.

المركزي يلغي القيود علي تحويل النقد الأجنبي للخارج.

* العصار يستقبل سفير أستونيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

* وزير الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة توزيع الأسمدة.

* غادة والي: نتابع أوضاع المصريين في قطر بصورة مكثفة.

* 65 مليار دولار أنفقتها قطر علي تمويل العمليات الإرهابية.

* حريق بكنيسة الراهبات بالدقهلية والمسلمون ساعدوا المسيحيين في اطفائه.

* 19 يوليو.. أولي جلسات اكبر قضية غسل أموال بقيمة 7ملايين دولار.

* البدري يرفض مهاجمي مصر.. ويطالب بأفريقي «سوبر».

الجمهورية

* السيسي يطالب بخفض عجز الموازنة والدين العام.

* الرئيس السيسي.. خلال استقباله إياد علاوي نائب الرئيس العراقي: مصر.. تحرص علي وحدة وسلامة العراق.. وترفض التدخل في شئونه.

* ميركل: الرئيس السيسي .. الزعيم الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في قضايا الأمن والسلام.

* مجلس النواب.. وافق علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

* “المركزي” يلغي القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج.

* الداخلية: الأمن يواصل مداهمة أوكار البلطجة.

* الأوقاف: مصادرة 20 كتاباً للقرضاوي وقطب.

* جابر الدسوقي: شبكة الربط الحالية لا تتحمل زيادة الكهرباء المصرية إلي غزة.

* “العصار” يبحث مع سفير أستونيا التعاون في التصنيع الحربي.

* محافظ بني سويف: إدارات جديدة بالوحدات المحلية لمراجعة تراخيص الأبراج السكنية.

* وزير التعليم العالي يطالب بضوابط لتولي المناصب القيادية في المراكز البحثية.

* نقيب الصحفيين في ملتقي الفكر الإسلامي: إسرائيل هي المستفيد الوحيد من الإرهاب.

* وزير الزراعة: تخصيص أراضي الاستثمار الداجني في 8 محافظات.. بعد العيد.

* رئيس هيئة تنشيط السياحة: السياحة العربية حققت أعلي معدلاتها.

* وزير الدفاع يصدق علي قبول دفعة جديدة من المجندين.. مرحلة أكتوبر 2017.

* ضبط 41 متسللا إلي ليبيا.

* “كأس القارات” تنطلق السبت في روسيا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً