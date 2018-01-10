موافقة الأعلى للتخطيط شرط طرح الأراضى للمستثمرين

أحمد عاشور: تلقت الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، تعليمات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تلزمها بضرورة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل طرح أى مشروعات جديدة على المستثمرين، للتأكد من توافقها مع مخطط التنمية العمرانية الشاملة لمصر. قال مصدر إنه جار إعد

أحمد عاشور:

تلقت الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، تعليمات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تلزمها بضرورة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل طرح أى مشروعات جديدة على المستثمرين، للتأكد من توافقها مع مخطط التنمية العمرانية الشاملة لمصر.

قال مصدر إنه جار إعداد صياغة قانونية تنظم علاقة الجهات صاحبة الولاية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تضمن تفعيلا مطلقا لدور المجلس وفقاً للقانون رقم 119 لعام 2008، لافتًا إلى أن التعليمات الجديدة أثرت على خطط طروحات لأراض جديدة للمستثمرين، من بينها خطة طرح 16 مليون متر مربع تابعة لهيئة التنمية السياحية، مقررة على مدار العام المالى الجاري2017/2018، فور التصديق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

تابع المصدر، أن التعليمات أثرت على موعد إعلان الخريطة الاستثمارية التى تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إعدادها منذ عدة أشهر، بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

ولفت إلى أن مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شدد على التزام الجهات الحكومية بالتعليمات الجديدة، بعد اكتشاف صعوبة التصرف فى الأراضى التى تم استردادها فى اطار حملة إزالة التعديات عن أراضى الدولة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

عقد مدبولى اجتماعًا للمجلس منذ أيام بحضور وزراء التخطيط، والمتابعة، والإصلاح، والتنمية المحلية، والجهات المسئولة، وناقش الاجتماع خطط التنمية العمرانية، على المدى القريب والبعيد ما نفذ حتى الآن.

ويتشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ولم يتم تحديدهم، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية، واستخدامات أراضى الدولة، و10 من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة، نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، يرشحهم وزير الإسكان، ويعطى القانون للمجلس سلطات إصدار الاشتراطات الخاصة باستغلال الأراضى، وموافقات التراخيص، وتغير النشاط، وتعويضات نزع الملكية، لكنها لم تكن مفعلة بالشكل المطلوب

