موافقات تمويل دولية بـ1.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات تعريفة المرحلة الثانية

مصادر : 32 مستثمرًا يحصلون على موافقات بمشروعات بقدرة 1500 ميجاواتعمر سالمحصلت 32 شركة أجنبية ومصرية على موافقات مبدئية من 10 مؤسسات دولية لتمويل مشروعاتها، ضمن المرحلة الثانية من تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار، بمتوسط 65 مليون دولار للمشروع الواحد. ﻭطبقًا لإجر

مصادر : 32 مستثمرًا يحصلون على موافقات بمشروعات بقدرة 1500 ميجاوات

عمر سالم

حصلت 32 شركة أجنبية ومصرية على موافقات مبدئية من 10 مؤسسات دولية لتمويل مشروعاتها، ضمن المرحلة الثانية من تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار، بمتوسط 65 مليون دولار للمشروع الواحد.

ﻭطبقًا لإجراءات المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة شراء الطاقة، تلتزم كل شركة متقدمة للمرحلة بتقديم خطابات قبل مايو 2017 تفيد بموافقات مبدئية من جهات التمويل، وإلا يتم اعتبار المستثمر منسحبًا من المشروع ويتم سحب الأرض الخاصة به.

وأشارت مصادر حكومية، فى تصريحات، لـ”المال”، إلى أن الشركات خاطبت وزارة الكهرباء بتلك الموافقات، موضحة أن المشاركين فى المرحلة الثانية كان يصل عددهم لنحو 35 مستثمرًا انسحب منهم شركة أوراسكوم للإنشاء، فيما لم تعلن بقية الشركات الأخرى موقفها من المشروعات.



