موافقات تمويل دولية بـ1.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات تعريفة المرحلة الثانية
مصادر : 32 مستثمرًا يحصلون على موافقات بمشروعات بقدرة 1500 ميجاواتعمر سالمحصلت 32 شركة أجنبية ومصرية على موافقات مبدئية من 10 مؤسسات دولية لتمويل مشروعاتها، ضمن المرحلة الثانية من تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار، بمتوسط 65 مليون دولار للمشروع الواحد.
ﻭطبقًا لإجر
7:59 م, الثلاثاء, 9 مايو 177:59 م, الثلاثاء, 9 مايو 17
مصادر : 32 مستثمرًا يحصلون على موافقات بمشروعات بقدرة 1500 ميجاوات
عمر سالم
حصلت 32 شركة أجنبية ومصرية على موافقات مبدئية من 10 مؤسسات دولية لتمويل مشروعاتها، ضمن المرحلة الثانية من تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار، بمتوسط 65 مليون دولار للمشروع الواحد.
ﻭطبقًا لإجراءات المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة شراء الطاقة، تلتزم كل شركة متقدمة للمرحلة بتقديم خطابات قبل مايو 2017 تفيد بموافقات مبدئية من جهات التمويل، وإلا يتم اعتبار المستثمر منسحبًا من المشروع ويتم سحب الأرض الخاصة به.
وأشارت مصادر حكومية، فى تصريحات، لـ”المال”، إلى أن الشركات خاطبت وزارة الكهرباء بتلك الموافقات، موضحة أن المشاركين فى المرحلة الثانية كان يصل عددهم لنحو 35 مستثمرًا انسحب منهم شركة أوراسكوم للإنشاء، فيما لم تعلن بقية الشركات الأخرى موقفها من المشروعات.
ووفقًا للمصادر تضم قائمة جهات التمويل الدولية ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ “IFC” ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ “EBRD” ﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ “KFW” و”HSBC”، وبنوكًا أمريكية.
وقال مصدر مسئول بهيئة الطاقة المتجددة إن الشركات ستستكمل إجراءات التمويل والانتهاء من الإغلاق المالى للمشروعات خلال 6 أشهر من الآن.
وتضم قائمة الشركات أونيرا سيستميز، وأكوا باور، وإنفينتى سولار، وأكسيس بيلدنج، وأسوان سولار، وتبيا، والفنار، والسويدي إلكتريك، وطاقة عربية، وفيلادفيا، وساميت، وسكاتك سولار، بالإضافة إلى شركة أكسيس أيرين.
وأضافت المصادر أن الشركات ستقوم بتنفيذ محطات شمسية تصل قدرتها لنحو 1600 ميجاوات، بنظام الخلايا الفوتوفلطية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، فى منطقة بنبان بأسوان.