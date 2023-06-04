مواعيد وشروط استرداد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

أكدت وزارة السياحة أنه تم تحديد الأربعاء المقبل موعدا لبدء استرداد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي.

وقالت غرفة شركات السياحة عبر الأمين العام لها أسامة عمارة، في خطاب موجه إلى شركات السياحة: بالتنبية على المواطنين الذين تقدموا لحجز برامج الحج السياحي مع شركاتهم للتوجه إلى بنك مصر بأصل بطاقة الرقم القومي لاسترداد مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي والمقدرة بـ 40 ألف جنيه للمستوى 5 نجوم، و20 ألف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري.

كان محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، قد أشار إلى رد تلك المبالغ لنحو 58 ألفا من الذين تقدموا للحج السياحي لهذا العام ولم يحالفهم الحظ في الفوز بفرصة الحج .

وأضاف عزت أنه كان من المقرر أن يتم صرف مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفهم الحظ بفرصة الحج من بين المتقدمين للحج السياحي خلال شهر من تاريخ انتهاء قرعة الحج والتي أجريت 30 أبريل الماضي، إلا أن ظروف اعتذارات بعض الفائزين بالحج السياحي أو وفاتهم أو صدور حكم مقيد لحريتهم أدى إلى بدء إجراءات استبدالهم بغيرهم من غير الفائزين وهو ما تسبب في تأخير صرف تلك المبالغ ليوم 7 أو 8 يونيو الجاري.

وأشار إلى أنه فور إعلان وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة موعد صرف رسوم جدية الحجز لغير الفائزين، سيبدأ نحو 58 ألف مواطن في التوجه إلى فروع بنك مصر بالقاهرة أو بالمحافظات لصرف مبلغ جدية الحجز الذي تم دفعه عند التقدم وفقا للمستوي الذي تقدم له.

يشار إلى أن عدد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 74 ألف متقدم.