ثقافة وفنون

مواعيد مسلسل توبة الحلقة 3 … إبراهيم يصل بورسعيد للبحث عن أخيه للإنتقام منه

يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة مع  عمرو سعد، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح  .
سلوى عثمان 2:03 م, الأثنين, 4 أبريل 22 2:03 م, الأثنين, 4 أبريل 22

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مواعيد مسلسل توبة الحلقة 3 على قناة mbc   مصر ، الساعة 1 ظهرا والإعادة الساعة 7 مساءا و الساعة 3 صباحا ، وعلى mbc  مصر 2 يعرض الساعة 3 عصرا والإعادة 9 مساءا ، كما سيعرض على منصة شاهد vip.

عرف إبراهيم ـ دياب ـ مكان أخيه توبة ـ عمرو سعد ـ ، بالصدفة بعد خروجه من السجن وقرر السر لبورسعيد للبحث عنه والإنتقام منه ، نظرا لأانه كان سببا فى دخوله السجن 7 سنوات .

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يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة مع  عمرو سعد، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح  .

توبة خارج عن القانون يهرب من واقعه ليصطدم بواقع آخر

ويلعب  عمرو سعد خلال احداث المسلسل دور شاب اسمه توبة يجمع بين حرفة الخراطة والتخصص في فتح الخزائن بطرق غير قانونية، فيما يؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق إبراهيم، الذي تتسم شخصيته بالعنف، ويبدو من البرومو أن عيون السلطات الأمنية تراقبهما عن كثب.

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ومسلسل توبة تدور أحداثه في منطقة شعبية في بورسعيد،ويعيش توبة وسط الحارة بعدما ترك ماضيه المليء بالجرائم، بحثا عن بداية جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغص عليه حياته الجديدة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة .

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بقلم سلوى عثمان

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