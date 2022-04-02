مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 للنجم أحمد السقا والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار3 الحلقة 1 للنجم أحمد عز يبدأ عرضه على شاشة قناة ON في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في الساعة 4 : 20 دقيقة صباحا والثالثة و25 دقيقة عصرا ، كما يعرض أيضا على منصة واتش ات .…

مسلسل الاختيار3 الحلقة 1 للنجم أحمد عز يبدأ عرضه على شاشة قناة ON في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في الساعة 4 : 20 دقيقة صباحا والثالثة و25 دقيقة عصرا ، كما يعرض أيضا على منصة واتش ات .

مسلسل الاختيار 3 يضم كوكبة من النجوم الكبار مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوي وتأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وانتاج المتحدة .

وشهدت الحلقة السابقة للمسلسل تعيين اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بأمر من جماعة الأخوان المسلمين التي تقلدت حكم البلاد بعد ثورة يناير ، وذلك بعد إقالتهم للمشير طنطاوي الذي قام بدوره الفنان أحمد بدير بعد اجتماع قيادات الاخوان خيرت الشاطر وقام بدوره الفنان خالد الصاوي وعصام العريان” عبد العزيز مخيون ” ومحمد بديع وغيرهم .

كما تدور أحداث مسلسل الاختيار 3 حول 3 حول أحداث ثورة 25 يناير وماتبعها من تطورات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في مصر ، ومواجهة جهازي الشرطة والجيش للارهاب وجماعة الاخوان المسلمين التي حاولت السيطرة على الموقف في تلك الفترة حتى تقلدت الحكم لمدة عام .