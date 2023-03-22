مواعيد مسلسلات رمضان mbc مصر : أكشن وإثارة وتشويق

أعلنت مواعيد مسلسلات رمضان mbc مصر 2023 ، حيث تعرض قنوات mbc مصر مسلسلات متنوعة للجمهور ابتداء من الليلة ، وهي مسلسلات المداح 3 والأجهر ورشيد وتغيير جو ، حيث تحقق مسلسلات mbc مصر سنويا نسب مشاهدة كبيرة ويحرص على متابعتها الجمهور المصري والعربي في شهر رمضان يوميا .

مواعيد مسلسلات رمضان mbc مصر : تنوع درامي

فسيتم عرض مسلسل المداح 3 أسطورة العشق بطولة النجم حمادة هلال ابتداء من اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر ، ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين أبرزهم هبة مجدي ورانيا فريد شوقي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ، اخراج أحمد سمير فرج .

الأجهر طابع درامي شعبي يجمع عمرو سعد ودرة

كما يعرض مسلسل الأجهر بطولة النجمان عمرو سعد ودرة ، وينتمي لطابع شعبي ويضم العمل 30 حلقة خلال شهر رمضان الكريم ، ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم سيد رجب وناهد السباعي وأحمد صفوت واخراج ياسر سامي وانتاج صادق صباح .

مواعيد مسلسلات رمضان mbc مصر : تغيير جو ورشيد أبرزهم

ويعرض أيضا مسلسل تغيير جو بطولة النجمة منة شلبي ابتداء من اليوم الأربعاء ويضم العمل 15 حلقة فقط ، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم اياد نصار وميرفيت أمين واخراج مريم أبو عوف وانتاج صادق صباح .

كذلك مواعيد مسلسلات رمضان mbc تضم مسلسل رشيد بطولة النجم محمد ممدوح وريهام عبد الغفور ، ويعرض المسلسل في تمام 9 مساء بتوقيت مصر ويشارك فيه صلاح عبد الله وسيد رجب وانتاج عبدالله أبو الفتوح .