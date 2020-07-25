مواعيد قطارات العيد الإضافية .. تشمل 26 قطارًا (جداول)

ونشرت هيئة السكك الحديدية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بيان مواعيد القطارات العيد على الوجهين القبلي والبحري

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم بيان مواعيد قطارات العيد الإضافية خلال فترة عيد الأضحي المبارك .

ونشرت هيئة السكك الحديدية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بيان مواعيد القطارات العيد على الوجهين القبلي والبحري .

وقالت هيئة سكك حديد مصر أن من بينهم 10 قطارات مكيفة و16 قطار مميز .

مواعيد قطارات العيد : المغادرة 29 -7-2020 والعودة 7-8-2020

صورة تتضمن مواعيد القطارات خلال العيد

وتنطلق قطارات خلال 27-7-2020 على أن تكون العودة 11-8-2020 والمغادرة 26-7-2020 والعودة 12-8-2020 مواعيد القطارات جداول السكة الحديد

وفقا لهيئة السكة الحديد يوجد مواعيد القطارات خلال الفترة من 29-7-2020 والعودة 8-8-2020

مواعيد قبل نهاية الأسبوع

مواعيد قطارات العيد 29-7-2020

ومن ضمن المواعيد أيضا اليوم 25-7-2020 وغدا 26-7-2020 على أن تكون العودة يومي 11-8-2020و12-8-2020.

مواعيد القطارات اليوم وغدا

مواعيد القطارات العيد غدا 26-7-2020

ووضعنا منشور كامل بشأن المواعيد وفقا لصفحة هيئة السكك الحديدية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك

ضوابط الحجز في مواعيد قطارات عيد الأضحي

قطارات السكة الحديد

وقال مسؤول سابق في هيئة السكة الحديد تشغيل القطارات الاضافية ستكون لاستقبال الركاب الذين لم يتمكنوا من حجز قطارات عيد الأضحى التي انتهت قبل الماضي الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الرحلات على خطوط محافظات القاهرة – الصعيد، والوجه البحري و” القاهرة – إسكندرية” وحجز قطارات عيد الأضحي قبل انطلاق الرحلة بيوم فقط..

عدد التذاكر المسموح بها في القطارات الاضافية

شبابيك لحجز تذاكر السكة الحديد

وقصرت الهيئة طرق حجز مقاعد القطارات الإضافية على الرقم القومي، ليكون من حق الراكب الحصول على 4 تذاكر فقط.

وبداية من اليوم السبت سيتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية، وهي الإنترنت، وتطبيق حجز القطارات على المحمول”، خلال فترة تشغيل العيد.

وتستهدف الهيئة من منع المنافذ الخارجية، إحكام السيطرة على مبيعات التذاكر، ومنع تسربها للسوق السوداء ليتم الحجز فقط من شبابيك المحطات التي سيقف عليها القطار.

وشهدت الفترة الماضية حراكا واسعا في تطوير السكك الحديدية حيث استلمت وزارة النقل عربات جديدة من روسيا وجاري تشغيل كما تم استلام جرارات من شركة جنرال اليكريك الأمريكية ضمن خطة للتحديث تقترب من 60 مليار جنيه .

تفاصيل خطة تطوير قطارات السكة الحديد ( فيديو)