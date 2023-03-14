مواعيد غلق المحال فى رمضان وعيد الفطر بعد قرار «الوزراء»

أصدر مجلس الوزراء قراراً منذ قليل يوافق على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، باستثناء مواعيد غلق المحال في رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً من قرار تطبيق التوقيت الصيفي.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً منذ أيام يقضي بعودة تطبيق التوقيت الصيفي بغلق المحال التجارية ، وأنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

وتضمن القرار الجديد الذي تم إصدار اليوم أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، تكون مواعيد غلق المحال في رمضان، بالإضافة إلى المولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات طوال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام الساعة 2 صباحا.

وأضاف القرار أنه مسموح باستمرار خدمة “التيك أواي” وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما نص مشروع القرار، على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك ، ووجه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.