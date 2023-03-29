مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023.. تشغيل 60 مكتبًا بالفترة المسائية

حددت هيئة البريد مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023، وموعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 15 %.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن التفاصيل الكاملة والمعلومات عن مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023، والتي يزداد البحث عليها مع نهاية كل شهر وبداية الشهر الجديد موعد صرف المعاشات.

مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023

تقدم هيئة البريد خدماتها لنحو 24 مليون عميل بالبريد على مستوى الجمهورية ويصل عدد مكاتب الهيئة نحو 4400 مكتبًا وتشمل الخدمات صرف المعاشات والخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

حددت هيئة البريد المصري مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2023.. الأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة

قررت الهيئة عمل بعض مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

تشغيل 60 مكتب بريد بالفترة المسائية

وتشغل هيئة البريد عدد 60 مكتبًا على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا؛ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال شهر رمضان.

كما قررت الهيئة تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة عمل مسائية، لتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12ليلًا، بهدف توفير أفضل خدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل

شكلت هيئة البريد لجنة لمتابعة انتظام العمل بجميع المنافذ خلال الشهر الفضيل؛ وذلك لمتابعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد

تقدم الهيئة القومي للبريد حزم من الخدمات الحكومية الالكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى وتصل 170 خدمة مميكنة.

أرقام مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

حددت الهيئة أرقام معينة لخدمة العملاء والمواطنين حيث يمكن الرد على كافة شكاوى المواطنين عبر الرقم 16789 أو 0020235315900 أو 08008002800 من خلال كول سنتر من مجموعة مميزة من الموظفين المدربين على تذليل العقبات أمام العملاء في كافة محافظات الجمهورية.