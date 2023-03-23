مواعيد عرض مسلسل «ضرب نار» لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

كشفت قنوات ON مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023 ، الذي يعيد التعاون الفني بينهما بعد مسلسلات ” اللي مالوش كبير” و” لآخر نفس” والتي حققت نجاحات كبيرة المواسم السابقة .

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وتأتي مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023 ، في تمام 10 مساء بقناة ON والاعادة في تمام 1:45 صباحا و8:45 صباحا .

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وكوكبة من الفنانين ، ماجد المصري وسهير المرشدي وهدى الأتربي وايمان السيد ، تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج سنيرجي لتامر مرسي .

قصة مسلسل ضرب نار

ويتناول مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي ، تدور أحداثه حول شخصية جابر الكوماندا التي يجسدها أحمد العوضي بالمسلسل الذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد تركه لمدينة سوهاج والمجئ للقاهرة .