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مواعيد عرض مسلسل «ضرب نار» لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

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كشفت قنوات ON  مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023 ، الذي يعيد التعاون الفني بينهما بعد مسلسلات " اللي مالوش كبير

مواعيد عرض مسلسل «ضرب نار» لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:50 ص, الخميس, 23 مارس 23

كشفت قنوات ON  مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023 ، الذي يعيد التعاون الفني بينهما بعد مسلسلات ” اللي مالوش كبير” و” لآخر نفس” والتي حققت نجاحات كبيرة المواسم السابقة .

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وتأتي مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023 ، في تمام 10 مساء بقناة  ON  والاعادة في تمام 1:45  صباحا و8:45 صباحا .

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وكوكبة من الفنانين ، ماجد المصري وسهير المرشدي وهدى الأتربي وايمان السيد ، تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وانتاج سنيرجي لتامر مرسي .

قصة مسلسل ضرب نار

ويتناول مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي ، تدور أحداثه حول شخصية جابر الكوماندا التي يجسدها أحمد العوضي بالمسلسل الذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد تركه لمدينة سوهاج والمجئ للقاهرة .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:50 ص, الخميس, 23 مارس 23