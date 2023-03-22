مواعيد عرض مسلسل «رمضان كريم 2».. قنوات مختلفة للعرض

تستعرض “المال نيوز” موعد مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني في شهر رمضان يوميا للجمهور، الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم سيد رجب وصبري فواز وبيومي فؤاد ونجلاء بدر وسلوى عثمان وتأليف أحمد عبدالله إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

موعد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

يعرض مسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني على قنوات مختلفة منها القاهرة والناس والنهار والمحور، وتدور أحداث مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني حول قضايا اجتماعية تتعرض لها أسر من طبقة شعبية بالمجتمع وذلك خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني.. دراما اجتماعية جاذبة للمشاهدين

وعرض مسلسل رمضان كريم الجزء الأول في موسم رمضان 2017، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا في الشارع المصري والعربي ونسب مشاهدة كبيرة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسيعرض يوميا في رمضان على قنوات مختلفة.