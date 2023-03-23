تأتي مواعيد عرض مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023 ، الذي تقدمه للجمهور خلال شهر رمضان الكريم يوميا عبر قناة CBC حصريا ومنصة Watch It الرقمية .

مواعيد عرض مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا : أوقات مختلفة للعرض

حيث يبحث الجمهور على مواعيد عرض مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا ، الذي يعرض في الساعة 4 ونصف عصرا ويعاد في تمام 11 مساء والاعادة الثانية في تمام 6:15 صباحا و9:45 صباحا .

أبطال مسلسل حمد الله ع السلامة

مسلسل حمد الله ع السلامة بطولة يسرا وكوكبة من الفنانين ، شيماء سيف ومايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة وأحمد عبد الوهاب وتأليف حاتم ذو الفقار وانتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل واخراج عمرو صلاح .

وتقدم فيه يسرا الدراما الكوميدية للموسم الثاني بعد نجاح مسلسلها رمضان الماضي ” أحلام سعيدة” وتعاونت فيه مع المنتج جمال العدل أيضا .