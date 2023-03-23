مواعيد عرض مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان فى رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر المشاهدون الفنان محمد رمضان فى شهر رمضان فى مسلسله الدرامى الجديد ” جعفر العمدة ” الذى يعرض على قناة dmc حصريا فى العاشرة والربع مساء يوميا .

محمد رمضان متزوج 3 سيدات فى ” جعفر العمدة “

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة “محمد رمضان ” وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” التى تجسد شخصيتها زينة ، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

” جعفر العمدة ” لمحمد رمضان يعرض على DMC حصريا فى العاشرة والربع مساء يوميا

مسلسل “جعفر العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

“جعفر العمدة ” لمحمد رمضان فى رمضان 2023

كما حققت أغنية “أنا قادر” الدعائية لمسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان ، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” و ما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان.

“أنا قادر” يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل “جعفر العمدة”.