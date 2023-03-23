مواعيد عرض مسلسل «جت سليمة» لدنيا سمير غانم في رمضان 2023

تنافس النجمة دنيا سمير غانم في الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل ” جت سليمة” ، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 بدرجة كبيرة عبر محركات البحث المختلفة .

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 : العرض 16 رمضان

تبدأ مواعيد عرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 ، في تمام الساعة 8:45 مساء بقناة CBC والاعادة في تمام 2:45 صباحا و2:45 ظهرا ، كما يعرض أيضا بقناة CBC دراما ومنصتي شاهد و WATGHIT للجمهور في شهر رمضان .

يعرض مسلسل جت سليمة في شهر رمضان في النصف الثاني ابتداء من 16 رمضان، وتعود فيه دنيا سمير غانم لتقديم الدراما الكوميديا التي اعتادها المشاهدين منها في مسلسلات سابقة مثل ” نيلي وشيريهان” وبدل الحدودتة تلاتة” حيث كان آخر عمل درامي لها وقدمته منذ 3 سنوات .

أبطال مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم وكوكبة من الفنانين منهم خالد الصاوي لأول مرة وبيومي فؤاد ومحمد سلام واخراج اسلام خيري .