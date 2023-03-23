مواعيد عرض مسلسل «تغيير جو» لمنة شلبي في رمضان 2023

يبحث الجمهور المصري والعربي عن مواعيد عرض مسلسل تغيير جو بطولة منة شلبي في رمضان 2023 ، الذي تقدمه لمدة 30 يوما بعد نجاح مسلسلها ” بطلوع الروح” رمضان 2022.

مواعيد عرض مسلسل تغيير جو بطولة منة شلبي : حصريا بقنوات MBC وشاهد

وتأتي مواعيد عرض مسلسل تغيير جو بطولة منة شلبي في رمضان 2023 ، الذي يعرض بقنوات MBC مصر حصريا ومنصة شاهد الرقمية التابعة لها ، في تمام 10 مساء والاعادة 3:30 مساء ، وبقناة MBC مصر 2 يعرض في تمام 1 صباحا والاعادة 1مساء اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل تغيير جو في اطار اجتماعي مليئ بالاثارة والتشويق ، حيث تجسد فيه ” شريفة” التي تقدمها منة شلبي معانة والدتها من ادمانها للكحول وتواجه بسبب ذلك العديد من الأزمات في حياتها ، وتربطها قصة حب عاطفية مع اياد نصار في أحداث المسلسل .

أبطال مسلسل تغيير جو

مسلسل تغيير جو بطولة منة شلبي واياد نصار وميرفيت أمين ،وكوكبة من الفنانين عصام عمر وشيرين وصالح بكري ، تأليف منى الشيمي ومجدي أمين واخراج مريم أبو عوف وانتاج صادق صباح ” الأخوة المتحدين” .