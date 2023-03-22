مواعيد عرض مسلسل «المداح 3».. صراعات جديدة مع قوى الشر

تستعرض “المال نيوز” مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الثالث يوميا في شهر رمضان، الذي يعرض على قناة mbc مصر ويضم العمل 30 حلقة في الشهر الكريم، ويعرض يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الثالث.. أبطال مختلفين وصراعات أسرية

ويدور المسلسل حول صراع صابر المداح يقوم ببطولته النجم حمادة هلال مع قوى الشر التي واجهها في الجزئين الأول والثاني لمسلسل المداح، بجانب صراعات اجتماعية وأسرية مختلفها يواجهها أيضا.

مسلسل المداح الجزء الثالث.. أسطورة العشق

يشارك في بطولة مسلسل المداح الجزء الثالث أسطورة العشق كوكبة من الفنانين بجانب حمادة هلال منهم، رانيا فريد شوقي وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان وعبد العزيز مخيون وحنان سليمان والمسلسل تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.