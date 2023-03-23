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مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

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مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023 ، الذي يعرض يوميا على قناة on  وon دراما بجانب عرضه عبر منصة watch it  وشاهد الرقمية أيضا .

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:17 ص, الخميس, 23 مارس 23

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023 ، الذي يعرض يوميا على قناة on  وon دراما بجانب عرضه عبر منصة watch it  وشاهد الرقمية أيضا .

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 : يعرض حصريا بقناةON

فتأتي مواعيد عرض  مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023 ، في تمام السابعة مساء بعد آذان المغرب ويعاد في تمام الساعة 8:45  دقيقة والاعادة الثانية في تمام الثالثة صباحا .

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين وخالد الصاوي ، فتحي عبد الوهاب ، وفاء عامر ، لبلبة والمسلسل تأليف اياد صالح واخراج محمد سلامة .

وتدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 حول قدرة هذه الكتيبة في سيناء على التصدي لهجمات التكفيرين ويستعرض المسلسل العديد من بطولات الجيش المصري للحفاظ على الوطن .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:17 ص, الخميس, 23 مارس 23