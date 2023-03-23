مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 7 بطولة أحمد مكى فى رمضان 2023 والقنوات الناقلة  

ينتظر الجمهور بشغف عرض الجزء 7 من مسلسل الكوميدى الكبير أوى ، بعد نجاحه العام الماضى الذى ظهرت فيه مربوحة لأول مرة ” رحمة أحمد ” والتى حققت نجاحا مماثلا للفنانة دنيا سمير غانم التى شاركت النجم أحمد مكى فى الأجزاء السابقة .

الكبير أوى 7 يعرض على على قناة ON ومنصة WATCH IT يومياً فى 6:30 عقب مدفع الإفطار

ويعرض مسلسل الكبير أوى 7 على قناة ON ومنصة WATCH IT يومياً فى 6:30 عقب مدفع الإفطار ،ويُعاد الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرا .

مسلسل الكبير أوى 7

مسلسل الكبير أوى 7 يشارك فى بطولته رحمة أحمد وهشام إسماعيل

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 7، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد ، هشام إسماعيل ،محمد سلام، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي .