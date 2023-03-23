مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023

مواعيد عرض مسلسل الامام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023 ، الذي يعيد الدراما الدينية للشاشة الرمضانية بعد غياب سنوات طويلة ، فيعرض على قنوات مختلفة للجمهور في شهر رمضان الكريم .

مواعيد عرض مسلسل الامام الشافعي بطولة خالد النبوي

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الامام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023 ، في تمام السادسة ونصف مساء بقناة DMC والساعة 10:45 مساء بقناة الحياة والساعة 12:15 صباحا بقناة CBC أيضا .

مسلسل رسالة الامام بطولة خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي وجيهان خليل وسلمى أبو ضيف وأحمد رفعت والأردنية فرح بسيسو ، تأليف ورشة كتابة للمؤلف محمد هشام عبية واخراج السوري الليث حجو وانتاج ميديا هب سعدي – جوهر .

قصة مسلسل رسالة الامام

يستعرض مسلسل رسالة الامام حياة الامام الشافعي أثناء فترة وجودة بمصر المحروسة وتأثره بالحضارة المصرية العريقة .