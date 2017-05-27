مواعيد عرض برامج ومسلسلات MBC مصر في رمضان

تنشر “المال” القائمة الكاملة لبرامج ومسلسلات قناتى “MBC مصر” و”MBC مصر 2″ والتى تتضمن 7 مسلسلات و 7 برامج وكارتون للأطفال، وهم كالتالى:

رامز تحت الأرض: يُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر”، 7:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر”، 2:00 بعد منتصف الليل.

“عفاريت عدلي علام”: يُعرض يومياً على”MBC مصر”، 8:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر”، 3:00 بعد منتصف الليل.

“الحصان الأسود”: يُعرض يومياً على “MBC مصر”، 10:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر”، 4:00 بعد منتصف الليل.

“اللهم إني صائم”: يُعرض يومياً على “MBC مصر2″، 11:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر”، 1:00 بعد منتصف الليل.

“عشم إبليس”: يُعرض يومياً على “MBC مصر”، 12:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر2″، 9:00 مساءً.

“الحلال”: يعرض يومياً على “MBC مصر2″، 12:00 مساءً، ويُعادعلى “MBC مصر”، 5:30 مساءً.

“لمعي القُط”: يُعرض يومياً على “MBC مصر”، 9:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر2″، 10:00 مساءً.

غرابيب سود: يُعرض يومياً على “MBC مصر”، 11:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر2″، 5:00 مساءً.

الصدمة 2 : يُعرض الجزء الثاني من برنامج الصدمة يومياً على “MBC مصر”، 6:30 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر2″، 2:00 بعد منتصف الليل.

ﻧﺑﻲ اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ – قصة النبي محمد (ص) من المولد حتى الهجرة إلى المدينة المنورة مع الداعية د. عمرو خالد، ويُعرض يومياً على “MBC مصر2″، 4:30 مساءً.

“اللهمّ تَقَبَّل” – حول أبرز السير الذاتية للنساء في التاريخ الإسلامي، تدور الحلقات اليومية من برنامج “اللهمّ تَقَبَّل” مع د.عبلة الكحلاوي، ويُعرض يومياً على “MBC مصر”، 12:00 ظهراً.

“من القلب للقلب” – تحت شعار “الخير يجمعنا” تُقدم الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين لتشجيع فعل الخير خلال شهر رمضان كمُقدمة لفعل الخير على مدار العام. ويُعرض يومياً على “MBC مصر2″، 3:00 عصراً.

“الشيف حسن”: يُعرض يومياً على “MBC مصر”، 1:30 ظهراً.

“صباحك مصري”: يُعرض يومياً على “MBC مصر2″، 11:30 صباحاً.

“أنبياء الله” : حلقات كارتونية يومية تستعرض جوانب من حياة الرسُل بلغة بسيطة الأسلوب وعميقة الفكر تروي قصص” أنبياءالله” بدءاً من سيدنا آدم عليه السلام ووصولاً إلي قصة النبي محمد (ص) خاتم الأنبياء والمرسلين. ويُعرض يومياً على “MBC مصر2″، 11:00 صباحاً.