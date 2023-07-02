مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. تعرف على خريطة المنظومة المالية الإلكترونية

يترقب الموظفون الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، والتي يتزامن موعدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث انشغل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالبحث عبر الإنترنت عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة، مع تبكير وزارة المالية لمواعيد صرفها.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة

تصرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، بداية من يوم السبت الموافق 23 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، ويوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

يتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

تحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

تحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

تتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

تحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

تتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

وسيحصل حاملو درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملو درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. متاحة في أي وقت حسب خريطة المالية

أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات 2023

وأقرت الحكومة بتعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارًا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة،

بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.

كما أقرت الحكومة برفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة لتصبح 6000 و7000 جنيه على الترتيب، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%.

ويكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.