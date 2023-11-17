مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023.. الجدول الزمني وفقا للكتاب الدوري للمالية

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في الدولة بداية من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، ويستمر لمدة 5 أيام تتضمن كذلك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر، وهذا الموعد هو نفس الموعد الذي حددته وزارة المالية في كتاب دوري لها في 6 نوفمبر 2023.

وتنشر بوابة “المال نيوز” مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، وقيمة الزيادة في المرتبات.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023.. علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

مع قرب انتهاء شهر نوفمبر يحرص الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص على معرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث من المقرر أن يحصل العاملون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتبات شهر نوفمبر بعد 7 أيام، عقب صرف زيادة المرتبات منذ مرتبات شهر أكتوبر الماضي، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين في الدولة غير المخاطبين به.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة

حددت وزارة المالية موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عند الوزارة والذي يحدد موعد حصول الموظفين العاملين في الجهاز الاداري للدولة على رواتبهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023 وجدول الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في الدولة بداية من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، ويستمر لمدة 5 أيام تتضمن كذلك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر، وهذا الموعد هو نفسه الذي حددته وزارة المالية في كتاب دوري لها في 6 نوفمبر 2023.

وبحسب الكتاب الدوري، فإن مرتبات شهر نوفمبر 2023 ستتضمن الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة التي شملتها حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر

يمتد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لمدة أسبوع بداية من 23 نوفمبر، وفق جدول صرف وضعته وزارة المالية يبدأ بصرف رواتب المعلمين في وزارة التعليم.

وفي اليوم التالي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 يصرف الموظفون والعاملين فى وزارة الشباب والرياضة، الاستثمار والتعاون الدولي، الزراعة واستصلاح الأراضى، المالية، الخارجية، التخطيط، التنمية المحلية، الكهرباء، كما تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لوزارة العدل، ووزارة التعليم العالى.

ثم (مديريات الزراعة، مديريات الطب البيطرى، دواوين عموم المحافظات، المعلمون والموظفون فى مديريات التربية والتعليم، مديريات الشباب والرياضة، مديريات التنظيم والإدارة)، و(الهيئات المستقلة الحكومية: هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجامعات،المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا للانتخابات، الأزهر، مجلس الدولة، دار الإفتاء المصرية، رئاسة مجلس الوزراء، القضاء والنيابة العامة، معهد الخدمات المالية، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية).

موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر

وأكدت وزارة المالية بمصر في الكتاب الدوري على مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2023، حيث سوف يتم صرف مرتبات نوفمبر بعد 7 أيام، بداية من 23 نوفمبر القادم ولمدة 5 أيام، لكي تنتهي في 29 من نوفمبر.

ومن المقرر أن يحصل الموظفين على مرتباتهم وتكون بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بمرتب شهر نوفمبر الحالي.

قيمة مرتبات نوفمبر بعد الزيادة

يحصل الموظفون على قيمة مرتبات شهر نوفمبر بعد أسبوع، عقب رفع الحد الأدنى للأجور وأيضا زيادة قيمة علاوة الغلاء، لكافة الدرجات الوظيفية، وفيما يلي قيمة مرتبات نوفمبر بعد الزيادة:

رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.

زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.

مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.