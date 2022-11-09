مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.. على مدار 5 أيام لموظفي الحكومة

اقترب موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر، خاصة مع دخول الشهر الحالي لمنتصفه، ويبدأ الموظفون صرف المرتبات الثلاثاء 22 نوفمبر الحالي، على أن تكون مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 على مدار 5 أيام.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022..

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2022 في أيام 24، 27، 28، 29، 30 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه.

وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها،

موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.. أيام محددة لكل الجهات الإدارية

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تمتد على مدار 5 أيام.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر الحالي للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24 و27 و28 و29 و30 من الشهر نفسه.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

ولم ينص الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات في الربع الأخير من عام 2022 على تقسيم الجهات الإدارية إلى مجموعات على يومين أو 3 أيام مثلما كان يحدث في الأشهر السابقة حتى سبتمبر الماضي.

وفي كتاب دوري لقطاع الحسابات والمديريات المالية صدر الشهر الماضي، قالت طارق بسيوني إنه تقرر العودة لصرف مستحقات العاملين وفقًا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018.

وأضاف أنه وفقًا لذلك ستكون مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر (5 أيام)، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين مع مراعاة الإجارات والعطلات

وذكر أن مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين ستكون خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر (3 أيام) مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية ضرورة مراعاة توقيع مستحقات العاملين وفقا لأيام التغطية طبقا للتعاقدات بين الجهة الإدارية والبنوك.

وذكرت أنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.