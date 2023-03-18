مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2023.. 40 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة

ينتظر الموظفون الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، والتي ستشهد بداية تطبيق الزيادة الجديدة بتوجيهات رئاسية، والتي يتزامن موعدها مع نهاية شهر رمضان واستقبال عيد الفطر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 وموعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 ومرتبات شهر مارس وابريل 2023 وجدول زيادة المعاشات لشهر ابريل 2023، وموعد تطبيق صرف زيادة المعاشات

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2023.. الوزارة تسهل على العاملين بالدولة

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 للعاملين بكل الجهات الحكومية لأشهر (إبريل- مايو- يونيو) عام 2023، في إطار جهود الوزارة للتيسير على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. حزمة بقيمة ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري

قالت وزارة المالية إن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة، ستبدأ يوم 23 وتستمر حتى 30 أبريل، وعن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو ستكون خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو، وعن شهر يونيو خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو، أما بالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، تصرف خلال أيام 6 و9 و10 أبريل، وأيام 7 و10 و11 مايو، وأيام 7 و8 و11 يونيو.

تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات 2023

وبحسب المالية، فإن الحكومة أقرت تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، ليبدأ الصرف بالزيادة الجديدة اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه لموظفي الدرجة الخامسة.

كما أقرت الحكومة برفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة لتصبح 6000 و7000 جنيه على الترتيب، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

قررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات مارس الجاري للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ليتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 قبل شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يكون موعد صرف المرتبات يوم الإثنين الموافق 20 مارس الجاري بدلًا من الخميس الموافق 23 مارس، موضحة أنه سيتم صرف مرتبات مارس خلال أيام 20 و21 و22 و23 و26 من الشهر نفسه.

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم الأخرى بكافة الجهات الحكومية لأشهر (إبريل-مايو-يونيو) عام 2023، في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة.

وحددت وزارة المالية، مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهر أبريل، خلال الفترة من 13 إلى 30 أبريل عام 2023، وعن شهر مايو خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو لعام 2023، وعن شهر يونيو خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو لعام 2023.

أما بالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يتم صرفها خلال أيام 6، 9، 10 أبريل عام 2023، وأيام 7، 10، 11 مايو عام 2023، وأيام 7، 8، 11 يونيو عام 2023.

وأقرت الحكومة، تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.

ويكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.