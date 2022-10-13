مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022.. تعرف على عدد الأيام

تقدم بوابة المال الإلكترونية لقرائها مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 ، وذلك بعد إعلان وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، في كتاب دوري نهاية الشهر الماضي.

واوضحت المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 ستكون على مدار 5 أيام، تتضمن تقسيم عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على يومين، .

وذلك بمعدل 33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة في اليوم الواحد، وحدد الكتاب الدوري 3 أيام أخرى لصرف المرتبات لجميع الموظفين بالدولة.

و أشارت وزارة المالية الي أنها حددت مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، لتبدأ من يوم الإثنين 24 أكتوبر الحالي، للعاملين والموظفين في 33 وزارة وجهة حكومية، على أن يستمر صرفها لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء 25 أكتوبر.

ووفقًا للكتاب الدوري الذي حدد مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، خصصت وزارة المالية 3 أيام أخرى، لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، لمن لم يستطيع الصرف خلال اليومين المحددين.

وذلك لتصرف المرتبات لكافة الموظفين بالدولة أيام الأربعاء 26 أكتوبر، الخميس 27 أكتوبر، الأحد 30 أكتوبر الجاري.

وناشدت وزارة المالية، كافة الجهات العاملة بالجهاز الإداري للدولة، بإخبار الموظفين بمواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، اتساقًا مع الجهود التي تبذلها الدولة، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وطالبت الوزارة العاملين في الجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، ومراعاة للإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.