مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. تعرف على قيمة حزمة تحسين الأجور

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وقررت تبكير موعد قبض أبريل بالزيادة الجديدة ليبدأ يوم الأربعاء 13 أبريل 2023 بدلًا من الخميس 21 أبريل 2023 بواقع 9 أيام للتيسير على الموظفين والعاملين بالدولة شراء مستلزمات العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 ..

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. استقبال عيد الفطر

ينتظر الموظفون الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، والتي ستشهد بداية تطبيق الزيادة الجديدة بتوجيهات رئاسية، والتي يتزامن موعدها مع نهاية شهر رمضان واستقبال عيد الفطر.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. المالية تسهل على موظفي الدولة

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين بكل الجهات الحكومية لأشهر (أبريل- مايو- يونيو) عام 2023، في إطار جهود الوزارة للتيسير على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

قالت وزارة المالية إن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة، ستبدأ يوم 23 وتستمر حتى 30 أبريل، وعن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو ستكون خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو، وعن شهر يونيو خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو، أما بالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، تصرف خلال أيام 6 و9 و10 أبريل، وأيام 7 و10 و11 مايو، وأيام 7 و8 و11 يونيو.

تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات 2023

وبحسب المالية، فإن الحكومة أقرت تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، ليبدأ الصرف بالزيادة الجديدة اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه لموظفي الدرجة الخامسة.

وأقرت الحكومة برفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه لتصبح 6000 و7000 جنيه على الترتيب، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%.

وأقرت الحكومة، تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.

ويكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

الزيادة الجديدة في المرتبات 2023

تشهد مرتبات شهر أبريل 2023 زيادة جديدة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات على النحو التالي:

يصل بعد الزيادة تصل إلى 3500 جنيه شهريًا، لـ موظفى الدرجة السادسة وما يعادلها.

يصل بعد الزيادة تصل إلى 5000 جنيه شهريًا، لـ موظفى الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.

يصل بعد الزيادة تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، لـ حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.

يصل بعد الزيادة تصل إلى 7000 جنيه شهريًا، لـ حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة.

قيمة حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

وأعلنت وزارة المالية عن حزمة للحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيو 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.

كما قامت الوزارة بزيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وقررت وزارة المالية إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه.

وقررت وزارة المالية أيضا إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

زيادة المهن الطبية والمعلمين

وتشمل حزم زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.